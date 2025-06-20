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"مفيش أساسيات والإعلام نفخهم".. تصريحات نارية من ميدو ضد لاعبي الأهلي

11:37 ص الجمعة 20 يونيو 2025

خلال مباراة الأهلي وبالميراس (1)

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كتب - محمد القرش:

علق أحمد حسام ميدو عضو لجنة تخطيط نادي الزمالك على خسارة النادي الأهلي أمام بالميراس بثنائية دون رد في كأس العالم للأندية 2025.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامج "دورينا غير" المذاع على قناة "السعودية: "لم أتوقع خسارة الأهلي، لكن مدرب بالميراس كان ذكي جدا واستفز طاقة لاعبي الأهلي في الشوط الأول، وقرأ المنافس بشكل جيد وعرف أن الأهلي هيتراجع بدنيا في الشوط الثاني".

وأضاف: "الناس كانت فاكرة الأهلي أفضل في الشوط الأول، مش معنى أنك مستحوذ تبقى أفضل، انت ممكن تتحكم في المباراة دون الاستحواذ على الكرة وهو ما فعله بالميراس".

وزاد: "الشوط الثاني، مدرب بالميراس اعتمد على الضغط العالي حتى تسجيل الهدف الأول، الناحية التانية مدرب الأهلي خبرته قليلة جدا في إدارة المباريات الكبرى، اتسحب ورا أسلوب مدرب بالميراس".

وأوضح: "أنا راجل زملكاوي، لكن كمصري كنت قاعد بتفرج على الماتش زعلان جدا، لأن الموضوع أكبر من أهلي وزمالك".

وأردف: "المفروض أن الأهلي أفضل فريق في مصر واللاعيبة تقدم مردود أفضل من كدا بكتير حتى لو خسرت".

وأشار: "النهاردة أنا أسف بتابع ماتش لفريق كبير زي الأهلي ويكون فيه كل اللاعبين في الملعب مش عارفين يعملوا أساسيات الكرة، ده يخليني كرجل مصري زعلان لوصول مستوى الكرة المصرية إلى تلك النقطة".

وأكد: "الأهلي فيه على الأقل 4 أو 5 لاعبين في منتخب مصر، ولما تلعب قدام لاعيبة محترفين بجد ويكون ده مستواك، يبقى لازم نراجع نفسنا".

واختتم: "وصلنا لكده بسبب إن الإعلام للأسف يفخم ويتغنى بلاعيبة محدودي الإمكانيات، يظهروا بشكل جيد فقط أمام فرق أقل من المتواضعة في الدوري المصري، لكن لما تيجي تعلى بالمستوى تبان الحقيقة".

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