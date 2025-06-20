خسائر الأهلي المالية في كأس العالم للأندية

كتبت-هند عواد:

تعقد موقف الأهلي في كأس العالم للأندية، بعد الخسارة من بالميراس البرازيلي بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس في الجولة الثانية من مجموعات المسابقة، إضافة إلى خسارة مكافأة قدرها 2 مليون دولار.

مكافآت كأس العالم للأندية

ووفقا لنظام جوائز كأس العالم للأندية، تحصل جميع الأندية المشاركة على مبلغ 535 مليون دولار نظير المشاركة في المسابقة، فيما يتم تخصيص 475 مليون دولار كمكافآت متعلقة بالأداء.

ويحصل الفريق الفائز في دور المجموعات على 2 مليون دولار، فيما يحصل كل فريق على مليون دولار نظير التعادل، وترتفع المكافآت تدريجيا، إذ يحصل الفريق المتأهل إلى دور الـ16 على مبلغ 7.5 مليون دولار، ثم 13.125 مليوناً في ربع النهائي، و21 مليوناً في نصف النهائي، ويحصل الوصيف على 30 مليون دولار والبطل على 40 مليون دولار.

الأهلي يخسر 3 ملايين دولار

خسر الأهلي مبلغ 3 ملايين في أول جولتين من مجموعات كأس العالم للأندية، بعد التعادل مع إنتر ميامي الأمريكي سلبيا في المباراة الأولى، وكان الأهلي قريبا من حسم اللقاء إلا أن محمود تريزيجيه أهدر ركلة جزاء وحسين الشحات أهدر إنفرادا في الثواني الأخيرة، ليحصل الفريق على مليون دولار فقط نظيره التعادل.

ومع هزيمة الأهلي من بالميراس، خسر الفريق مبلغ 2 مليون دولار، وفقا لنظام البطولة، ويتبقى للفريق مباراة وحيدة في دور المجموعات ضد بورتو البرتغالي.

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