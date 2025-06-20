تصل للعب النظيف.. فرص صعود الأهلي إلى ثمن نهائي كأس العالم للأندية

كتب - محمد القرش:

تلقى النادي الأهلي خسارة موجهة أمام بالميراس البرازيلي بثنائية دون رد في المباراة التي أقيمت أمس الخميس، ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية 2025.

ودخل الفريق المصري في حسبة معقده من أجل التأهل إلى دور الـ16 بمونديال الأندية، بعد حصد نقطة واحدة من مباراتين ومع تبقي لقاء واحد.

ماذا يحتاج الأهلي للتأهل؟

يحتاج الأهلي للفوز على بورتو في المباراة المقبلة ورفع رصيده إلى 4 نقاط، لكن هذا وحده لن يكفي إذ يريد المارد الأحمر بعض الحسابات التي تتعلق بفارق الأهداف.

وفوز المارد الأحمر على بورتو ينبغي أن يوافقه خسارة إنتر ميامي أمام بالميراس البرازيلي، من أجل أن يتساوى الثنائي في عدد النقاط مع نهاية دور المجموعات "4".

ورغم ذلك لن يضمن الأهلي التأهل إلى الدور المقبل، حيث يريد التفوق بفارق الأهداف عن طريق الحالات التالية:

1. فوز الأهلي 3-0، خسارة إنتر ميامي 1-0

2. فوز الأهلي 2-0، خسار إنتر ميامي 2-0

والحالة الثالثة هي فوز الأهلي بهدف نظيف وخسارة ميامي بثنائية دون رد ليتعادل الثنائي في فارق الأهداف، حينها يتم اللجوء إلى عدد الأهداف المسجل للفريق في مباريات المجموعة كاملة، وحال التساوي يتم النظر إلى اللعب النظيف (البطاقات الصفراء والحمراء).

كيف يتم الفصل بين الأندية حال تساوي النقاط؟

فصلت لوائح فيفا في هذا الشق (حال تساوي أكثر من نادي في النقاط بالمجموعة الواحدة) بعدد من المعايير المُرتبة، حيث تنص المادة 13 على التالي:

- نقاط المواجهات المباشرة

- فارق أهداف المواجهات المباشرة

- عدد الأهداف المسجل في المواجهات المباشرة

- فارق أهداف الفريق في مباريات المجموعة كاملة

- عدد الأهداف المسجل للفريق في مباريات المجموعة كاملة

- السلوك الانضباطي (عدد البطاقات الصفراء والحمراء لأعضاء الفريق الواحد).

ترتيب مجموعة الأهلي

1. بالميراس - 4 نقاط

2. إنتر ميامي - 4 نقاط

3. بورتو - نقطة

4. الأهلي - نقطة