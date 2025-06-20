كأس العالم للأندية 2025

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هدافو كأس العالم للأندية 2025

10:07 ص الجمعة 20 يونيو 2025

مجسم كأس العالم للأندية

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كتب - محمد القرش:

انتهت الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025، حيث خاضت عدد من الأندية مواجهات الأسبوع الثاني أيضًا.

ويتصدر جمال موسيالا جدول ترتيب هدافي كأس العالم للأندية بعد اكتساح بايرن ميونخ لفريق أوكلاند سيتي بنتيجة 10-0 في الجولة الأولى.

هدافو كأس العالم للأندية

1. جمال موسيالا (بايرن ميونخ) (هدفين)

2. إيجور خيسوس (بوتافوجو) - هدفين

3. بابلو باريوس (أتلتيكو مدريد) - هدفين

4. توماس مولر (بايرن ميونخ) - هدفين

5. كولو مواني (يوفنتوس) - هدفين

6. شيكو كونسيساو (يوفنتوس) - هدفين

7. كينجسلي كومان (بايرن ميونخ) - هدفين

8. مايكل أوليز (بايرن ميونخ) - هدفين

وتقام بطولة مونديال الأندية بثوبها الجديد في الولايات المتحدة في الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو من العام 2025.

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