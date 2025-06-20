مواعيد مباريات اليوم الجمعة في كأس العالم للأندية 2025

القاهرة - مصراوي

تقام العديد من المباريات القوية المليئة بالندية في بطولة كأس العالم للأندية اليوم الثلاثاء الموافق 17 يونيو.

ويواجه نادي تشيلسي الإنجليزي نظيره فلامنجو البرازيلي، ضمن مواجهات الجولة الثانية من كأس العالم للأندية.

جدول مواعيد مباريات كأس العالم للأندية:

فلامنجو ضد تشيلسي - 9:00 مساء - DAZN

بنفيكا ضد أوكلاند سيتي - 7:00 مساء - إم بي سي مصر 2، إم بي سي أكشن

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