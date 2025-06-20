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"بفوزه على باريس".. بوتافوجو يضع قدما في دور ال 16 بمونديال الأندية

06:25 ص الجمعة 20 يونيو 2025
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    لقطات من مباراة باريس سان جيرمان وبتافوجو (1)
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    الاحتفال بهدف بوتافوجو في مرمى بالميراس (1)
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    لاعب بوتافوجو (1)
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    مباراة باريس سان جيرمان وبوتافوجو (1)
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    احتفال مهاجم بوتافوجو (1)
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    مباراة باريس سان جيرمان وبوتافوجو (1)
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    لقطات من مباراة باريس سان جيرمان وبتافوجو (1)
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كتب - يوسف محمد:

اقترب فريق بوتافوجو البرازيلي من الصعود إلى الدور المقبل من بطولة كأس العالم للأندية 2025، بعدما حقق الفوز على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وحقق فريق بوتافوجو فوزا هاما على حساب باريس سان جيرمان اليوم، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية، ببطولة كأس العالم للأندية، ليحقق فوزه الثاني على التوالي بالبطولة.

وكان فريق بوتافوجو، نجح في تحقيق الفوز على حساب نظيره سياتل ساوندرز الأمريكي، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى.

ورفع الفريق البرازيلي رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 6 في مونديال الأندية، في صدارة ترتيب مجموعته بالمونديال، يليه فريق باريس سان جيرمان برصيد 3 نقاط.

ويشارك فريق بوتافوجو في المجموعة الثانية ببطولة كأس العالم للأندية رفقة كلا من: "باريس سان جيرمان الفرنسي، أتليتكو مدريد الإسباني وسياتل ساوندرز الأمريكي".

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بوتافوجو وباريس سان جيرمان كأس العالم للأندية مونديال الأندية بطولة كأس العالم أول فريق يضمن الصعود للدور المقبل بالمونديال
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