كتب - يوسف محمد:

ضمن فريق بوتافوجو البرازيلي الصعود إلى الدور المقبل من بطولة كأس العالم للأندية 2025، كأول فريق في البطولة يضمن الصعود بشكل رسمي، وهو ما حققه عقب الفوز على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وحقق فريق بوتافوجو فوزا هاما على حساب باريس سان جيرمان اليوم، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية، ببطولة كأس العالم للأندية، ليحقق فوزه الثاني على التوالي بالبطولة.

وكان فريق بوتافوجو، نجح في تحقيق الفوز على حساب نظيره سياتل ساوندرز الأمريكي، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى.

ورفع الفريق البرازيلي رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 6 في مونديال الأندية، في صدارة ترتيب مجموعته بالمونديال، يليه فريق باريس سان جيرمان برصيد 3 نقاط.

ويشارك فريق بوتافوجو في المجموعة الثانية ببطولة كأس العالم للأندية رفقة كلا من: "باريس سان جيرمان الفرنسي، أتليتكو مدريد الإسباني وسياتل ساوندرز الأمريكي".

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