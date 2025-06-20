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ميسي يقترب من رقم رونالدو .. ترتيب هدافي كأس العالم للأندية تاريخيا

06:13 ص الجمعة 20 يونيو 2025
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    احتفال ليونيل ميسي (1)
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    ليونيل ميسي (1)
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    ميسي
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    احتفال ميسي بهدف في مرمى بورتو (1)
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القاهرة - مصراوي

مع استمرار منافسات بطولة كأس العالم للأندية حتى الأن، لا تقتصر الإثارة على صراع اللقب فقط، بل تمتد أيضا إلى سباق آخر لا يقل أهمية، وهو سباق الهداف التاريخي للبطولة، الذي يشهد منافسة قوية بين نجوم عالميين كتبوا أسماءهم في سجلات البطولة بأهدافهم الحاسمة.

ويتصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو القائمة التاريخية لهدافي بطولة كأس العالم للأندية برصيد 7 أهداف، سجلها خلال مشاركاته خلال مشوارة الكروي.

حيث اقترب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من رقم "الدون"، بعدما سجل هدفا رائعا في شباك بورتو أمس اليوم، ليرفع رصيد أهدافة إلى 6 أهداف في تاريخ مشاركاته، ويصبح على بعد هدف وحيد من معادلة رقم "الدون".

وجاء ترتيب هدافي كأس العالم للأندية التاريخي حتى الآن كالتالي:

كريستيانو رونالدو - 8 مباريات - 7 أهداف

جاريث بيل - 6 مباريات - 6 أهداف

ليونيل ميسي - 7 مباريات - 6 أهداف

كريم بنزيما - 11 مباراة - 6 أهداف

لويس سواريز - 4 مباريات - 5 أهداف

سيزار ديلجادو - 6 مباريات - 5 أهداف

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