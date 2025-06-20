متابعة - يوسف محمد:

حقق فريق بوتافوجو البرازيلي مفاجأة كبيرة، بتحقيقه الفوز على فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية ببطولة كأس العالم للأندية.

وبهذه النتيجة رفع فريق بوتافوجو البرازيلي، رصضيده من النقاط إلى النقطة رقم 6 في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، فيما توقف رصيد باريس سان جيرمان عند النقطة الثالة في المركز الثاني بجدول الترتيب.

ويدخل فريق باريس سان جيرمان اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، لوكاس بيرالدو، ويليان باتشو، لوكاس هيرنانديز.

خط الوسط: فيتينيا، سيني مايولو، وارن زائير إيمري.

خط الهجوم: خفيتشا كفاراتسخيليا، جونزالو راموس، ديزيري دوي.

أبرز أحداث مباراة باريس سان جيرمان وبوتافوجو

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 6: تسديدة قوية من كفاراتسخيليا ولكنها تمر بجوار القائم الأيسر.

الدقيقة 11: عرضية من فيتينيا داخل منطقة جزاء بوتافوجو يتصدى لها دفاع بوتافوجو.

الدقيقة 19: خطأ لصالح كفاراتسيخليا من على حدود منطقة الجزاء.

الدقيقة 26: عرضية من لاعب بوتافوجو ولكنها تمر بعيدة عن المرمى.

الدقيقة 36: بوتافوجويحرز الهدف الأول في مرمى باريس سان جيرمان، عن طريق إجور جيسوس.

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 6 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 6+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 45: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 60: ضغط قوي من لاعبي باريس سان جيرمان لمحاولة تسجيل هدف التعادل.

الدقيقة 72: عرضية من اضرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، يتصدى لها حارس مرمى بوتافوجو.

الدقيقة 78: باركولا يحرز الهدف الأول لباريس سان جيرمان ولكن يتم إلغاؤه بداعي التسلل.

الدقيقة 90: خطأ لصالح باريس سان جيرمان على حدود منطقة الجزاء.

الدقيقة 4+90: تسديدة قوية من فيتينيا لاعب باريس سان جيرمان، لكنها تمر أعلى مرمى بوتافوجو.

الدقيقة 6+90: نهاية المباراة.