القاهرة - مصراوي

أعلان الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان عن التشكيل الأساسي للفريق لمواجهة بوتافوجو البرازيلي، ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الثانية في كأس العالم للأندية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 4:00 صباحا، وتقام المباراة على ملعب روز بأول بمدينة لوس أنجلوس.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: حكيمي - بيرالدو - باشو - هيرنانديز

خط الوسط: مايلو - فيتينيا - إيمري

خط الهجوم: دوي - راموس - كفاراتسخيليا