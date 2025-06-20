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تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة بوتافوجو البرازيلي في كأس العالم للأندية

03:40 ص الجمعة 20 يونيو 2025
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    باريس سان جيرمان
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    باريس سان جيرمان
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القاهرة - مصراوي

أعلان الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان عن التشكيل الأساسي للفريق لمواجهة بوتافوجو البرازيلي، ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الثانية في كأس العالم للأندية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 4:00 صباحا، وتقام المباراة على ملعب روز بأول بمدينة لوس أنجلوس.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: حكيمي - بيرالدو - باشو - هيرنانديز

خط الوسط: مايلو - فيتينيا - إيمري

خط الهجوم: دوي - راموس - كفاراتسخيليا

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باريس سان جيرمان تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة بوتافوجو كأس العالم للأندية مونديال الأندية
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