فيديو أهداف مباراة الأهلي وبالميراس اليوم في كأس العالم للأندية

القاهرة - مصراوي

تلقى الأهلي هزيمته الأولى في بطولة كأس العالم للأندية 2025، أمام بالميراس البرازيلي، بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى، في البطولة المقامة حاليًا على الأراضي الأمريكية.

وسجل هدفين بالميراس البرازيلي كلا من وسام أبو على عن طريق هدف ذاتي في الدقيقة 49، خوسيه لوبيز في الدقيقة 59.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في البطولة بالتعادل أمام إنتر ميامي الأمريكي، في المباراة الافتتاحية التي أُقيمت يوم الأحد الماضي.

وبهذه النتيجة، يتصدر بالميراس جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، متساويًا مع إنتر ميامي الأمريكي، لكنه يتفوق بفارق الأهداف. بينما يتذيل الأهلي الترتيب برصيد نقطة واحدة، متساويًا مع بورتو البرتغالي، ولكن بفارق الأهداف أيضًا".

أهداف مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي