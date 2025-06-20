هل استحق لاعب بالميراس الطرد أمام الأهلي؟.. حكم دولي سابق يجيب

كتب - يوسف محمد:

علق الحكم الدولي السابق توفيق السيد، على قرار حكم مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي أنتوني تايلور، بالتراجع عن طرد لاعب بالميراس رفائيل فيجا في الشوط الأول من مباراة المارد الأحمر.

وشهدت الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول من عمر المباراة، إشهار الحكم أنتوني تايلور البطاقة الحمراء، في وجه اللاعب رفائيل فيجا، بعد تدخل قوي على لاعب وسط الأحمر أحمد سيد زيزو، قبل أن يتراجع عن قراره بعد العودة إلى الفار، مكتفيا بإشهار البطاقة الصفراء فقط.

وقال السيد في تصريحات خاصة لمصراوي: "قرار الحكم بالتراجع عن إشهار البطاقة الحمراء، كان صحيحا، خاصة وأن الاحتكاك لم يكن بالقوة الكبيرة ولم تذهب قدم المدافع أيضًا إلى الجزء الأضعف في قدم المهاجم".

وكان النادي الأهلي، تلقى الهزيمة بنتيجة هدفين دون مقابل أمام فريق بالميراس البرازيلي، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية.

ويشارك النادي الأهلي في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية، رفقة كلا من: "إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي".

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