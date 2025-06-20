رسميًا.. اعلان مواعيد دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 2025 - 2026

كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم انطلاق بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية في شهر سبتمبر 2025، وذلك بسبب إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين شهر أغسطس المقبل.

وحدد الاتحاد الأفريقي مواعيد البطولة على النحو التالي:

الدور التمهيدي الأول

الذهاب 19-21 سبتمبر

الإياب 26-28 سبتمبر

الدور التمهيدي الثاني

17-19 أكتوبر

24 - 26 أكتوبر

دور المجموعات

الجولة الأولى: 21-23 نوفمبر 2025

الجولة الثانية: 28-30 نوفمبر 2025

الجولة الثالثة: 23-25 يناير 2026

الجولة الرابعة: 30 يناير– 1 فبراير 2026

الجولة الخامسة: 6-8 فبراير 2026

الجولة السادسة: 13-15 فبراير 2026

ربع النهائي

الذهاب: 13-15 مارس 2026

الإياب: 20-22 مارس 2026

نصف النهائي:

الذهاب: 10-12 إبريل 2026

الإياب: 17-19 إبريل 2026

النهائي

خلال الفترة من 8 و24 مايو 2026

كما حدد كاف مواعيد تسجيل اللاعبين:

فترة القيد الأولى للدور التمهيدي من 1 أغسطس 2025 حتى 31 أغسطس 2025

فترة القيد الثانية للدور التمهيدي الثاني من 1 سبتمبر 2025 حتى 30 سبتمبر 2025

فترة القيد لمرحلة المجموعات من 1 أكتوبر حتى 31 أكتوبر

فترة القيد لبقية مرحلة المجموعات والمواجهات الإقصائية من 1 يناير 2026 حتى 31 يناير 2026