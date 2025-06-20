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"بعد مباريات الجولة الثانية".. جدول ترتيب مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية

12:59 ص الجمعة 20 يونيو 2025
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    ميسي أثناء تنفيذ الركلة الحرة، الذي أحرز منها الهدف الثاني لإنتر ميامي (1)
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    مباراة بورتو وإنتر ميامي (1)
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    احتفال ميسي بهدف في مرمى بورتو (1)
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    احتفال اللاعبين بهدف التعادل لإنتر ميامي (1)
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    لحظة تسجيل ميسي الهدف الثاني لإنتر ميامي (1)
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    مباراة بورتو وإنتر ميامي الأمريكي (1)
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    هدف إنتر ميامي الثاني في مرمى بورتو (1)
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    ليونيل ميسي (1)
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    خلال مباراة الأهلي وبالميراس
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    خلال مباراة الأهلي وبالميراس
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    خلال مباراة الأهلي وبالميراس
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    خلال مباراة الأهلي وبالميراس
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    خلال مباراة الأهلي وبالميراس
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    خلال مباراة الأهلي وبالميراس
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    خلال مباراة الأهلي وبالميراس
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    خلال مباراة الأهلي وبالميراس (1)
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كتب - يوسف محمد:

اختتمت منذ قليل مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية، بمباراة جمعت بين فريقي إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي.

وحقق فريق إنتر ميامي المفاجأة، نجح في الفوز على حساب نظيره بورتو البرتغالي، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة كأس العالم للأندية.

وشهدت المجموعة ذاتها، تحقق فريق بالميراس البرازيلي الفوز على حساب الأهلي، بنتيجة هدفين دون، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس، على ملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي.

ويحتل فريق بالميراس البرازيلي حاليا، صدارة ترتيب المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية، برصيد 4 نقاط، ويليه فريق إنتر ميامي بنفس الرصيد من النقاط.

وجاء جدول ترتيب المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية كالتالي:

1- بالميراس، مباراتين، 4 نقاط.

2- إنتر ميامي، مباراتين، 4 نقاط.

3- بورتو، مباراتين، نقطة وحيدة.

4- الأهلي، مباراتين، نقطة وحيدة.

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