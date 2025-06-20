كتب - يوسف محمد:

اختتمت منذ قليل مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية، بمباراة جمعت بين فريقي إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي.

وحقق فريق إنتر ميامي المفاجأة، نجح في الفوز على حساب نظيره بورتو البرتغالي، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة كأس العالم للأندية.

وشهدت المجموعة ذاتها، تحقق فريق بالميراس البرازيلي الفوز على حساب الأهلي، بنتيجة هدفين دون، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس، على ملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي.

ويحتل فريق بالميراس البرازيلي حاليا، صدارة ترتيب المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية، برصيد 4 نقاط، ويليه فريق إنتر ميامي بنفس الرصيد من النقاط.

وجاء جدول ترتيب المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية كالتالي:

1- بالميراس، مباراتين، 4 نقاط.

2- إنتر ميامي، مباراتين، 4 نقاط.

3- بورتو، مباراتين، نقطة وحيدة.

4- الأهلي، مباراتين، نقطة وحيدة.

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