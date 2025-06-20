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تشكيل أتلتيكو مدريد الرسمي لمواجهة سياتل ساوندرز في كأس العالم للأندية 2025

12:30 ص الجمعة 20 يونيو 2025

دييجو سيميوني

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القاهرة - مصراوي:

أعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة سياتل ساوندرز الأمريكي، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت القاهرة، على ملعب "لومن فيلد" بولاية واشنطن الأمريكية.

ويدخل أتلتيكو مدريد اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: ماركوس يورينتي – روبن لي نورماند – خوسيه ماريا خيمينيز – خافي جالان

خط الوسط: رودريجو دي بول – كوكي – بابلو باريوس – جوليانو سيميوني

خط الهجوم: ألكسندر سورلوث – خوليان ألفاريز


أتلتيكو مدريد

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أتلتيكو مدريد الإسباني سياتل ساوندرز الأمريكي كأس العالم للأندية 2025
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