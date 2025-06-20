موقف سابق مع الشناوي.. من هي الحكمة الوحيدة في كأس العالم للأندية؟

كتبت-هند عواد:

شهدت مباراة يوفنتوس الإيطالي والعين الإماراتي في ختام الجولة الأولى من مجموعات كأس العالم للأندية، ظهور الحكمة توري بينسو لأول مرة في المونديال.

وتعتبر توري بينسو المرأة الوحيدة بين حكام الساحة في كأس العالم للأندية والبالغ عددهم 36 حكما.

وانتهت مباراة يوفنتوس والعين الإماراتي التي أدارتها الحكمة توري بينسو بنتيجة 5-0، لتسجل الظهور الأول للحكمة الوحيدة التي ستدير مباراة في بطولة الفيفا.

وأشهرت توري بينسو 5 بطاقات صفراء في مباراة يوفنتوس والعين، ولم تثير أي جدل خلال اللقاء، وأقرت الهدف الأول الذي سجله فرانسيسكو كونسيساو على أرض الملعب، وراجعه حكم الفيديو المساعد، الذي أيّد قرار بينسو.

من هي توري بينسو المرأة الوحيدة في كأس العالم للأندية؟

كانت هذه المشاركة الثانية لبينسو في نسخة مختلفة من كأس العالم للأندية، إذ أنها أدارت مباراتين إحداهما مباراة تحديد المركز الثالث بين أوراوا ريدز والأهلي في نسخة 2023.

وخلال مباراة الأهلي، جمعتها لقطة طريفة بمحمد الشناوي حارس مرمى الفريق، ولاقت رواجا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أنها أثناء نزول الفريق إلى أرض الملعب نظرت للنشاوي وهي تضحك ثم وضعت يديها على كتفه.

الأمريكية توري بينسو، أدارت المباريات تحكيميا كهواية في البداية، حتى أصبحت حكما في الاتحاد الأمريكي لكرة القدم.

وبخلاف المباريات، فهي أم لثلاث بنات وتزور أطفالها في المدرسة خلال النهار، ثم تستقل طائرة إلى مدينة أخرى للتحكيم في مباراة كرة قدم احترافية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وبدأت بينسو في تحقيق إنجازات بارزة في مسيرتها المهنية الجديدة، في سبتمبر 2020، عندما أصبحت أول امرأة تُحكّم مباراة في الدوري الأمريكي لكرة القدم، وفي عام 2021، حققت إنجازًا تاريخيًا جديدًا، ولكن على المستوى القاري، كونها أول امرأة تُحكّم وتقود فريقًا نسائيًا بالكامل في مسابقة رجالية تُنظّمها الكونكاكاف.

وفي عام 2022، تولت بينسو إدارة خمس مباريات ضمن كأس العالم للسيدات تحت 20 عاما في كوستاريكا، بما في ذلك إحدى مباريات نصف النهائي.

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