أول قرار من ريفيرو بعد توليه قيادة النادي الأهلي

القاهرة - مصراوي

قرر الإسباني خوسيه ريفيرو المدير الفني للنادي الأهلي خوض لاعبو الفريق تدريباتهم على فترتين يوميًا؛ استعداد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلي للمشاركة في النسخة المقبل من بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 ناديًا.

وقاد المدير الفني خوسيه ريفيرو تدريب الفريق اليوم الإثنين على فترتين، صباحية ومسائية، ضمن البرنامج الفني والبدني المعد قبل السفر إلى أمريكا.

ويعود الفريق إلى التدرب لمرة واحدة في المساء خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، قبيل موعد السفر.

ومن المنتظر أن تذهب بعثة الأهلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم الأربعاء المقبل، الموافق 4 يونيو الجاري، للمشاركة في منافسات مونديال الأندية.

مجموعة الأهلي بكأس العالم للأندية

ومن المقرر أن تستضيف الولايات المتحدة الأمريكية منافسات بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 15 يونيو الجاري حتى 13 يوليو المقبل إذ أوقعت القرعة النادي الأهلي في مجموعة تضم إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي بالإضافة إلى بورتو البرتغالي.