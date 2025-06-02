كتب ـ محمد الميموني:

وجهت حسابات نادي بيراميدز عبر منصات التواصل الاجتماعي الشكر لمن ساند فريقها في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وحصد فريق بيراميدز لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بعدما فاز مساء يوم أمس الأحد على نظيره صن داونز الجنوب أفريقي في إياب النهائي بعدما انتهت مباراة الذهاب بهدف لكل فريق.

وظهر بالصورة التي نشرتها حسابات بيراميدز عبر منصات التواصل الاجتماعي مشجعين يرتدون قمصان الأهلي والزمالك.

وذيّلت حسابات بيراميدز الصورة بتعليق:"شكـرًا لكل من ساندنـا".

وضمن بيراميدز بفوزه بدوري أبطال أفريقيا المشاركة في كأس العالم للأندية بجانب المشاركة في بطولة كأس إنتركونتينتال التي تضم الأندية المتوجه بالبطولة القارية في كل قارة، التي تأهل إليها حتي الآن الأهلي السعودي بطل دوري أبطال آسيا وباريس سان جيرمان بطل دوري أبطال أوروبا بجانب خوضه نهائي السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان.