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"حسين الشحات طمأنني".. أول تعليق من رامي ربيعة بعد انضمامه للعين الإماراتي (فيديو)

10:20 م الإثنين 02 يونيو 2025
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    رامي ربيعة
  • عرض 3 صورة
    رامي ربيعة
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كتب ـ محمد الميموني:

أبدى رامي ربيعة سعادته بالانضمام لصفوف نادي العين الإماراتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال ربيعة في تصريحات مصورة نشرتها حسابات نادي العين اليوم الإثنين عقب إعلان إتمام الصفقة:"سعيد للغاية بتواجدي في نادي العين فهو نادٍ كبير يملك قاعدة جماهيرية كبيرة وأفتخر أن أكون واحدًا من الأمة العيناوية".

وأضاف ربيعة:"نادي العين ينافس على البطولات لذلك حبيت التجربة وإن شاء الله أثبت نفسي معهم وتحدثت مع حسين الشحات وهو من شكل لي انطباعًا جيدًا عن نادي العين ومنحني حالة من الطمأنينة".

وأعلن نادي العين في وقت سابق من اليوم ضم رامي ربيعة في صفقة انتقال حر عقب نهاية تعاقده مع الأهلي.

يذكر أن العين الإماراتي يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإماراتي الممتاز برصيد 44 نقطة.

ويستعد فريق العين للمشاركة بالنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية رفقة مجموعة تضم كل من: يوفنتوس الإيطالي، مانشستر سيتي الإنجليزي، الوداد المغربي.

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رامي ربيعة العين الإماراتي
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