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"7 وليس 27".. أول ظهور لمحمود تريزيجة في التتش بعد العودة للأهلي (صورة)

09:12 م الإثنين 02 يونيو 2025
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    محمود حسن تريزيجيه بالقميص رقم 27
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كتب ـ محمد الميموني:

تواجد محمود حسن "تريزيجيه" الوافد الجديد على صفوف الأهلي اليوم الإثنين في ملعب مختار التتش قبل الانتظام بالتدريبات الجماعية للفريق.

وظهر "تريزيجيه" بقميص يحمل الرقم "7" بدلاً من "27" الذي كان يرتديه في ظهوره الأول مع النادي الأهلي.

وكان الأهلي قد أعاد تريزيجيه لصفوفه مرة أخرى بالتعاقد مع لمدة 5 سنوات قادمًا من طرابزون سبور التركي بعد فترة إعارة قضاها بالريان القطري.

وكان صاحب الـ 30 عامًا حاليًا قد تم تصعيده للفريق الأول بصفوف الأهلي موسم 12/13 قبل أن يرحل بعد ثلاث سنوات للاحتراف الأوروبي عن طريق بوابة نادي أندرلاخت البلجيكي الذي بدأه معه كإعارة قبل أن يشتري عقده بصورة نهائية.

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محمود تريزيجة الأهلي ملعب التتش
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