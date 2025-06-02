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بعد انضمامه للعين.. مواجهة مصرية تنتظر رامي ربيعة في كأس العالم للأندية 2025

08:31 م الإثنين 02 يونيو 2025
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  • عرض 4 صورة
    رامي ربيعة ينضم للعين الإماراتي
  • عرض 4 صورة
    رامي ربيعة ينضم للعين الإماراتي
  • عرض 4 صورة
    رامي ربيعة ينضم للعين الإماراتي
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

ينتظر المدافع الدولي رامي ربيعة مواجهة مصرية خالصة في كأس العالم للأندية 2025 بعد انضمامه لصفوف نادي العين الإماراتي.

وكان نادي العين قد أعلن في وقت سابق من اليوم الإثنين إتمام مجلس إدارته إجراءات التعاقد مع رامي ربيعة، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وينتظر أن يشارك ربيعة رفقة العين بالنسخة المقبلة من كأس العالم للأندية رفقة مجموعة تضم أندية: يوفنتوس، مانشستر سيتي بجانب الوداد.

وهي المجموعة التي يتواجد بها لاعب مصري آخر وهو عمر مرموش نجم نادي مانشستر سيتي.

ومن المقرر أن يلتقي فريق العين نظيره مانشستر سيتي عند الرابعة فجر يوم الإثنين 23 يونيو على ملعب مرسيدس بينز ستاديوم.

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