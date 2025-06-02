بعد انتقال ربيعة... أبرز المصريين الذين انضموا إلى العين الإماراتي

القاهرة - مصراوي

أعلن نادي العين الإماراتي اليوم الإثنين رسميًا انضمام رامي ربيعة، مدافع النادي الأهلي، إلى صفوفه بعد انتهاء عقده مع القلعة الحمراء.

ويعد ربيعة أحدث اللاعبين المصريين الذين خاضوا تجربة احترافية مع نادي العين خلال السنوات الماضية.

ويستعرض مصراوي أبرز هؤلاء اللاعبين، وما قدموه مع "الزعيم العيناوي" بعد انضمامهم.

حسام حسن

ساهم حسام حسن، المدير الفني الحالي لمنتخب مصر، في تتويج نادي العين بلقب الدوري الإماراتي عام 2000، حين لعب للفريق معارًا من النادي الأهلي.

شارك حسام حسن مع نادي العين في 10 مباريات وسجل خلالها 3 أهداف.

حسين الشحات

وخاض حسين الشحات، لاعب الأهلي الحالي، تجربة ناجحة مع العين، حيث لعب 34 مباراة وسجل 15 هدفا.

تألقه البارز ساهم في وصول الفريق إلى نهائي كأس العالم للأندية 2018، في مواجهة ريال مدريد الإسباني، في إنجاز تاريخي للنادي الإماراتي.

وانضم حسين الشحات لصفوف العين في الانتقالات الشتوية لموسم 2017/18 من مصر المقاصة على سبيل الإعارة قبل أن يتم شراء عقده بصورة نهائية.

شاكر عبد الفتاح

وعمل شاكر عبدالفتاح بنادي العين كمدربًا بقطاع الناشئين وصولاً إلى الفريق الأول؛ حيث قاد الفريق للتتويج بلقب دوري السوبر الإماراتي 1995 والدوري الإماراتي في موسم 1997/98.