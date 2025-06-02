نيمار ورونالدو الأبرز.. 10 لاعبين متاحين مجانًا في الميركاتو الصيفي

كتب- محمد عبدالهادي:

يعيش عدد من أبرز نجوم كرة القدم آخر أيامهم المحتملة مع أنديتهم الحالية، وذلك مع تبقي أقل من شهر على نهاية عقودهم مما يثير التكهنات حول مستقبلهم.

ونقدم في السطور التالية، أبرز 10 لاعبين يقتربون من نهاية علاقتهم الحالية بأنديتهم، وقد يكونون على موعد مع تجربة جديدة خلال الأسابيع القليلة القادمة:

1. ليونيل ميسي – إنتر ميامي

رغم دخوله العام الأخير من عقده مع إنتر ميامي، فإن فكرة رحيل ميسي ليست واقعية في الوقت الحالي.

حيث تشير التقارير إلى أن النجم الأرجنتيني ينوي تمديد عقده في ظل ارتباطه بالمشروع الرياضي للنادي.

2. نيمار – سانتوس البرازيلي

عاد نيمار إلى نادي طفولته سانتوس مطلع العام الحالي بعد فسخ عقده مع الهلال السعودي، وذلك بعقد لمدة 6 أشهر، حيث ينتهي تعاقده بنهاية شهر يونيو الجاري.

3. كريستيانو رونالدو – النصر السعودي

مستقبل كريستيانو رونالدو مع النصر يبدو غامضًا في ظل نهاية تعاقده مع ختام الدوري السعودي، على الرغم من التوقعات السابقة بتمديد عقده.

4. ماركو فيراتي – العربي القطري

اللاعب الإيطالي الذي كان أحد أبرز لاعبي الوسط في أوروبا، اختار بشكل مفاجئ الانتقال إلى قطر في 2023 رغم كونه في قمة مستواه.

ومع اقتراب نهاية عقده، تكثر التساؤلات حول ما إذا كان سيعود إلى أوروبا أو يخوض تحديًا جديدًا.

5. روني باردجي – كوبنهاجن

"ميسي السويد" كما يُلقب، لم يحقق الانطلاقة المتوقعة، لكن مع اقتراب نهاية عقده، يثير اهتمام عدة أندية إنجليزية أبرزها توتنهام.

6. أنخيل جوميز – ليل الفرنسي

اللاعب الدولي الإنجليزي ولاعب مانشستر يونايتد السابق، بات خارج حسابات ليل الفرنسي، وأكد رحيله رسميًا بنهاية الموسم الحالي.

7. ليروي ساني – بايرن ميونيخ

رغم نية بايرن ميونيخ تقديم عرض جديد، يبدو أن ليروي ساني يفكر في العودة إلى الدوري الإنجليزي مطلع الموسم الجديد، وسط اهتمام من أرسنال وتوتنهام.

8. توماس بارتي – أرسنال

مع اقتراب بارتي من عامه الـ32، كانت التوقعات تشير إلى نهاية طبيعية لمسيرته مع أرسنال، حيث لم يتوصل حتى الآن لاتفاق على تمديد عقده أو بالرحيل ليبقي مصيره مجهولًا.

9. كيفن دي بروين – مانشستر سيتي

أعلن رسميًا أن كيفن دي بروينه رحيله رسميًا عن صفوف مانشستر سيتي منذ أيام، ومع بلوغه 33 عامًا، لم يعلن اللاعب انضمامه لأي فريق حتى كتابة هذه السطور.

10. جوناثان ديفيد – ليل الفرنسي

المهاجم الكندي المتألق كان دائمًا في مرمى أنظار كبار أوروبا، ومع اقتراب نهاية عقده مع ليل، تشتعل التكهنات حول وجهته المقبلة.