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ضربة موجعة.. مانشستر سيتي يعلن غياب لاعبه عن مونديال الأندية

03:55 م الإثنين 02 يونيو 2025

مانشستر سيتي

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كتب- محمد عبدالهادي:

قبل أيام قليلة من انطلاق النسخة الأولى الموسعة من بطولة كأس العالم للأندية، تعرض مانشستر سيتي لضربة موجعة بإصابة أحد لاعبيه الأساسيين، ما يضع الفريق أمام تحديات كبيرة في المنافسة على اللقب.

أعلن نادي مانشستر سيتي عن إصابة لاعب وسطه ماتيو كوفاسيتش بتمزق في وتر العرقوب "أكيليس"، مما استدعى إجراء عملية جراحية عاجلة خلال الأيام الماضية.

الإصابة ستبعد اللاعب عن المشاركة في كأس العالم للأندية التي ستُقام في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث ينتمي الفريق إلى المجموعة السابعة التي تضم أيضًا الوداد المغربي، يوفنتوس الإيطالي، والعين الإماراتي.

وتعد غيبة كوفاسيتش ضربة قوية لمانشستر سيتي، خاصة في ظل اعتماد المدرب بيب جوارديولا على خبرة اللاعب وسط الملعب، حيث كان يُنتظر أن يكون عنصرًا فعالًا في التشكيلة خلال البطولة المهمة.

وكان مانشستر سيتي قد استعاد مؤخرًا لاعب الوسط الآخر رودري بعد فترة غياب طويلة بسبب إصابة في الرباط الصليبي، مما يضيف بعض التفاؤل لجماهير الفريق في مواجهة غياب كوفاسيتش.

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مانشستر سيتي مونديال الأندية
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