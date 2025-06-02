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5 من 8.. صلاح أفضل لاعب في ليفربول 2024/25

03:02 م الإثنين 02 يونيو 2025

محمد صلاح

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كتب - محمد القرش:

أعلن نادي ليفربول فوز النجم المصري محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في ليفربول لموسم 2024/25.

وقدم المصري موسم تاريخيا إذ ساعد ليفربول في الفوز بالدوري الإنجليزي، بتسجيله 29 هدفاً و18 تمريرة حاسمة، وهي الأرقام التي أكسبته أيضاً لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للمرة الثانية.

وصلاح، الذي سجل 34 هدفًا وقدم 23 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات، فاز بجائزة أفضل لاعب في النادي للموسم الثاني على التوالي والخامس في ثماني سنوات قضاها في أنفيلد، بعد أن فعل ذلك خلال مواسم 2017-18، 2020-21، 2021-22 و2023-24.

واختتم موسم 2024-2025 برصيد 245 هدفًا للنادي، بفارق 40 هدفًا عن روجر هانت صاحب المركز الثاني في قائمة هدافي الفريق.

ويحتل صلاح الآن المركز الخامس في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز عبر العصور، بإجمالي 186 هدفًا في الدوري الإنجليزي، حيث يدخل الموسم المقبل متأخرًا بفارق هدف واحد عن أندرو كول صاحب المركز الرابع.

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