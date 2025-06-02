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بسبب غزة.. إلغاء مقابلة محمد صلاح مع جاري لينيكر وتفاقم الأزمة

01:51 م الإثنين 02 يونيو 2025

محمد صلاح 5

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كتب - محمد القرش:

تفاقمت الأزمة بين اللاعب السابق لبرشلونة ومقدم البرامج الحالي، جاري لينيكر، وهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) خلال الأيام الأخيرة.

وبدأت القصة عندما خطط لينيكر لإجراء مقابلة استثنائية في آخر حلقاته مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

ولم يجد اللاعب السابق لبرشلونة أفضل من إجراء مقابلة صحفية مع محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي وليفربول من أجل إنهاء مسيرته مع هيئة الإذاعة البريطانية.

ووفقا لصحيفة "ديلي ستار" فإن مسؤولي هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ألغوا المقابلة خوفًا من أن يتجه الحديث نحو غزة.

وبحسب صحيفة "ذا صن"، زعمت مصادر داخلية أن لقاء لينيكر مع صلاح تم إلغاؤه من قبل أليكس كاي جيلسكي، مدير الرياضة في هيئة الإذاعة البريطانية، خوفًا من أن يقول الثنائي شيئًا مثيرًا للجدل حول ما يحدث في غزة.

وأوضحت الصحيفة أن صلاح سبق أن أعرب عن دعمه للفلسطينيين في غزة، ولينكر تتجه مشاعره للتعاطف معهم أيضًا.

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محمد صلاح صلاح بي بي سي هيئة الإذاعة البريطانية جاري لينيكر
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