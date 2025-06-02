"يد الله" تعاقب نيمار.. خدعة مارادونا لا تفلح في البرازيل- فيديو

كتب - محمد القرش:

حاول البرازيلي نيمار دا سيلفا إعادة أذهان جماهير كرة القدم إلى الوراء 39 عاما، حيث حاول تسجيل هدفا بيده على طريقة الأسطورة الأرجنتيني مارادونا، في مباراة فريقه سانتوس أمام بوتافوجو في الدوري البرازيلي، لكن خطته فشلت.

وشهدت الدقيقة 76 إشهار حكم المباراة للبطاقة الصفراء الثانية "حمراء" لنيمار، بعد تسجيله هدفا باستخدام يده محاولا وضع فريق سانتوس في المقدمة.

وفي النهاية، انتهت المباراة بهزيمة فريق نيمار بهدف دون رد على يد بوتافوجو في الجولة 11 من الدوري البرازيلي الممتاز.

كان دييجو أرماندو مارادونا أول لاعب يسجل هدف باليد ويتم احتسابه، والذي جاء في مباراة الأرجنتين وإنجلترا في ربع نهائي كأس العالم 1986.

اللقاء الذي أقيم في ملعب أزتيكا بمكسيكو سيتي في 22 يونيو 1986 سيبقى في الأذهان إلى الأبد كلحظة تاريخية لمارادونا.

وعندما سُئل الأسطورة الأرجنتيني مارادونا عن الهدف بعد المباراة، قال لأحد المراسلين الصحفيين: "إنها يد الله".

وفي سياق متصل، علق جاري لينيكر اللاعب السابق لمنتخب إنجلترا على الهدف خلال فيلم وثائقي من +FIFA: "لم أشعر بالغضب بداخلي لكن شعرت بالإحباط التام".

وأضاف: "أنا أحب دييجو، لقد خدعنا لكنني سامحته، مارادونا كان أعظم لاعب في عصرنا، الأشياء التي قام بها على أرض الملعب كانت سحرية".

وتوفى دييجو يوم 25 نوفمبر 2020، بعد إجراء عملية جراحية في الرأس، وحاليا يخضع الفريق الطبي الذي أجرى الجراحة للمحاكمة، بتهمة القتل العمد.