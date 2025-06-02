منافس الأهلي في كأس العالم يسقط للمرة الثانية على التوالي بالدوري

كتب - محمد القرش:

تلقى نادي بالميراس الهزيمة من نظيره كروزيرو بثنائية مقابل هدف، ضمن مواجهات الجولة 11 من الدوري البرازيلي الممتاز.

وتعد هذه هي الخسارة الثاني لفريق بالميراس في الدوري البرازيلي، حيث سقط أمام منافسه فلامنجو في المباراة الماضية بنتيجة 2-0.

ويتواجد الفريق البرازيلي مع النادي الأهلي المصري في المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية 2025، بجانب إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي.

وفي سياق متصل، يفتتح المارد الأحمر البطولة عندما يلاقي إنتر ميامي يوم الأحد الموافق 15 يونيو 2025، في تمام الساعة الثالثة فجرا.

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