أكرم توفيق: زعلان إني مش هشارك في كأس العالم للأندية مع الأهلي

القاهرة - مصراوي

أبدى أكرم توفيق لاعب نادي الأهلي السابق خلال ظهوره في برنامج "الكورة مع فايق" عبر قناة MBC مصر 2، حزنه الشديد لعدم مشاركته مع الأهلي في كأس العالم للأندية.

وقال أكرم: "أنا زعلان إني مش هشارك في كأس العالم للأندية، بس هي نصيب، كنت مستعد ونفسي أشارك، لأنه حدث كبير وأي لاعب يتمنى يكون موجود فيه، لكن في الآخر محصلش".

وكان أكرم توفيق رحل عن الأهلي بنهاية موسم 2024/2025 بعد انتهاء عقده مع المارد الأحمر، وانضم إلى نادي الشمال القطري، رغم رغبته في المشاركة مع الأهلي في مونديال الأندية.

ويستعد النادي الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025، والتي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو، حيث وقع الفريق في المجموعة الأولى إلى جانب إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي، وبنفيكا البرتغالي.