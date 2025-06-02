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فيديو احتفال رمضان صبحي بالسيجار بعد التتويج ببطولة إفريقيا

12:29 ص الإثنين 02 يونيو 2025
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    احتفلات بيراميدز وسط علم فلسطين (6)
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    بيراميدز بعلم فلسطين
  • عرض 25 صورة
    بيراميدز بعلم فلسطين
  • عرض 25 صورة
    احتفلات بيراميدز بالتتويج (6)
  • عرض 25 صورة
    احتفلات بيراميدز بالتتويج (4)
  • عرض 25 صورة
    احتفلات بيراميدز بالتتويج (5)
  • عرض 25 صورة
    احتفلات بيراميدز بالتتويج (3)
  • عرض 25 صورة
    احتفلات بيراميدز بالتتويج (2)
  • عرض 25 صورة
    احتفلات بيراميدز بالتتويج (1)
  • عرض 25 صورة
    أحتفلات بيراميدز
  • عرض 25 صورة
    احتفالات بيراميدز (1)
  • عرض 25 صورة
    احتفالات بيراميدز (3)
  • عرض 25 صورة
    احتفالات بيراميدز (2)
  • عرض 25 صورة
    بيراميدز وصن داونز
  • عرض 25 صورة
    احتفالات بيراميدز (2)
  • عرض 25 صورة
    صن داونز ضد بيراميدز (4)
  • عرض 25 صورة
    صن داونز ضد بيراميدز (3)
  • عرض 25 صورة
    قمصان الزمالك من مدرجات بيراميدز
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    قمصان الأهلي من مدرجات بيراميدز
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    فريق بيراميدز
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    صن داونز ضد بيراميدز (1)
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    مدرب بيراميدز
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    احتفال بيراميدز باالهدف
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    خلال مباراة بيراميدز وصن داونز
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القاهرة - مصراوي

في مشهد أثار تفاعلا واسعا بين الجماهير، احتفل رمضان صبحي، نجم نادي بيراميدز، بتتويج فريقه بلقب دوري أبطال إفريقيا بطريقة لافتة، حيث ظهر وهو في فمه السيجار وسط أجواء الفرح بعد الفوز التاريخي على ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

هذا التتويج يعد الأول في تاريخ نادي بيراميدز، وجاء بعد فوزه بنتيجة 2-1 في إياب النهائي، ليحسم اللقب بمجموع 3-2 في مباراتي الذهاب والإياب.

رمضان صبحي، لعب دورا مهما في مشواره مع بيراميدز بيراميدز نحو اللقب، وقد أثارت طريقته في الاحتفال بالسيجار تفاعلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي.

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رمضان صبحي بيراميدز صن داونز دوري أبطال إفريقيا السيجار
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