فيديو احتفال رمضان صبحي بالسيجار بعد التتويج ببطولة إفريقيا

القاهرة - مصراوي

في مشهد أثار تفاعلا واسعا بين الجماهير، احتفل رمضان صبحي، نجم نادي بيراميدز، بتتويج فريقه بلقب دوري أبطال إفريقيا بطريقة لافتة، حيث ظهر وهو في فمه السيجار وسط أجواء الفرح بعد الفوز التاريخي على ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

هذا التتويج يعد الأول في تاريخ نادي بيراميدز، وجاء بعد فوزه بنتيجة 2-1 في إياب النهائي، ليحسم اللقب بمجموع 3-2 في مباراتي الذهاب والإياب.

رمضان صبحي، لعب دورا مهما في مشواره مع بيراميدز بيراميدز نحو اللقب، وقد أثارت طريقته في الاحتفال بالسيجار تفاعلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي.