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أول تعليق من ريبيرو بعد الهزيمة من بالميراس في كأس العالم للأندية

11:47 م الخميس 19 يونيو 2025
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  • عرض 13 صورة
    الإسباني خوسيه ريبيرو (1)
  • عرض 13 صورة
    خوسيه ريبيرو
  • عرض 13 صورة
    خوسيه ريبيرو المدير الفني للنادي الأهلي (1)
  • عرض 13 صورة
    خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي يرتدي سوار بعلم فلسطين
  • عرض 13 صورة
    خلال مباراة الأهلي وبالميراس
  • عرض 13 صورة
    خلال مباراة الأهلي وبالميراس
  • عرض 13 صورة
    خلال مباراة الأهلي وبالميراس
  • عرض 13 صورة
    خلال مباراة الأهلي وبالميراس
  • عرض 13 صورة
    خلال مباراة الأهلي وبالميراس
  • عرض 13 صورة
    خلال مباراة الأهلي وبالميراس (1)
  • عرض 13 صورة
    خلال مباراة الأهلي وبالميراس ،
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    خلال مباراة الأهلي وبالميراس (7)
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كتب - يوسف محمد:

علق الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على هزيمة فريقه أمام بالميراس البرازيلي اليوم، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

وقال ريبيرو في تصريحات، عبر الموقع الرسمي للفيفا: "أعتقد أن مباراة اليوم كانت متكافئة بين الأهلي وبالميراس، لكن ركلة حرة، حولت النتيجة إلى تقدم بهدف دون مقابل، ثم فقدنا الكرة ليتم تسجيل الهدف الثاني.

وأضاف: "لم ننجح في صناعة الكثير من الفرص خلال اللقاء، حاولنا العودة بطريقة لعب مختلفة وجديدة عقب العودة من توقف المباراة، بسبب العاصفة".

وكان الأهلي تلقى الهزيمة بنتيجة هدفين دون مقابل أمام فريق بالميراس البرازيلي، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى بمونديال الأندية.

ويشارك في النادي الأهلي في المجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم للأندية، رفقة كلا من: "إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي".

ويحتل الأهلي حاليا المركز الأخير في جدول ترتيب المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية، برصيد نقطة وحيدة، فيما يأتي فريق بالميراس في صدارة جدول الترتيب برصيد 4 نقاط.

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