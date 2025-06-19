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"الغضب متوقع ومبرر لكن أحذر".. تعليق من إعلامي على هزيمة الأهلي من بالميراس

11:22 م الخميس 19 يونيو 2025
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  • عرض 10 صورة
    خلال مباراة الأهلي وبالميراس
  • عرض 10 صورة
    خلال مباراة الأهلي وبالميراس
  • عرض 10 صورة
    خلال مباراة الأهلي وبالميراس
  • عرض 10 صورة
    خلال مباراة الأهلي وبالميراس
  • عرض 10 صورة
    خلال مباراة الأهلي وبالميراس
  • عرض 10 صورة
    خلال مباراة الأهلي وبالميراس
  • عرض 10 صورة
    خلال مباراة الأهلي وبالميراس
  • عرض 10 صورة
    خلال مباراة الأهلي وبالميراس (2)
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    خلال مباراة الأهلي وبالميراس (5)
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القاهرة - مصراوي

أكد الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق عبر الاستوديو التحليلي على قناة MBC Masr عقب مباراة الأهلي وبالميراس، أن حالة الغضب الجماهيري بعد خسارة الأهلي أمام بالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية أمر متوقع ومبرر، إلا أنه شدد على أهمية دعم الفريق في هذه المرحلة الحساسة من مشواره في البطولة.

وقال فايق: "بالتأكيد هناك غضب جماهيري بسبب النتيجة، وكانت الخسارة غير متوقعة، لكن رغم ذلك، الأهلي لا يزال داخل البطولة، ولديه فرصة وآمال قائمة للتأهل إلى دور ثمن النهائي".

وأضاف: "يجب أن تكون كل رسالة يوجهها الجمهور أو الإعلام موجهة لدعم الفريق. نعم، هناك مشاكل فنية، وقد تحدث عنها الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن حسام غالي، ويجب الاعتراف بها والعمل على معالجتها".

وحذر فايق من الاتجاه وراء الهجوم على الفريق، قائلا: "حذاري أن يتحول الغضب إلى هجوم يهدم كل شيء. الوقت حساس للغاية، والمباراة الماضية ليست نهاية المشوار، فما زال الأهلي يملك فرصة التأهل إلى دور الـ16".

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الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق مباراة الأهلي وبالميراس كأس العالم للأندية 2025
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