كتب- محمد عبدالهادي:

تلقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الهزيمة بثنائية نظيفة من نظيره بالميراس البرازيلي، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية.

ويقدم "مصراوي" في السطور التالية، احصائيات المباراة وفقًا لموقع "سوفا سكور" المتخصص.

احصائيات الأهلي أمام بالميراس البرازيلي

- تفوق فريق الأهلي في نسبة الاستحواذ على مجريات لقاء الأهلي، حيث بلغت 65 مقابل 35 لصالح بالميراس البرازيلي.

- بينما وصل إجمالي التسديدات في المباراة إلي 11 للأهلي مقابل 8 للفريق البرازيلي.

- أما اجمالي التمريرات، تفوق بالميراس بواقع 465 مقابل 236 للأهلي.

- حصل لاعبو الأهلي على 14 ركلة حرة، مقابل 16 لفريق بالميراس.

- أما البطاقات الصفراء، فحصل لاعبو الأهلي علي 4 بطاقات صفراء، و3 لفريق بالميراس.