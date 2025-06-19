كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

انتر ميامى

2 1
22:00

بورتو

كأس العالم للأندية

بالميراس

2 0
19:00

الأهلي

جميع المباريات

إعلان

تردد إم بي سي مصر 2 hd الناقلة لمباراة كأس العالم للأندية 2025

10:31 م الخميس 19 يونيو 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    خلال مباراة الأهلي وبالميراس
  • عرض 8 صورة
    خلال مباراة الأهلي وبالميراس
  • عرض 8 صورة
    خلال مباراة الأهلي وبالميراس
  • عرض 8 صورة
    خلال مباراة الأهلي وبالميراس
  • عرض 8 صورة
    خلال مباراة الأهلي وبالميراس
  • عرض 8 صورة
    خلال مباراة الأهلي وبالميراس
  • عرض 8 صورة
    خلال مباراة الأهلي وبالميراس
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي

ينتظر جمهور النادي الأهلي ونادي الهلال السعودي متابعة مباريات الفريق في بطولة كأس العالم للأندية 2025، وذلك في النسخة المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 15 يونيو الجاري حتى 13 يوليو القادم.

بعد حصول قنوات MBC السعودية على حقوق بث بعض المباريات في كأس العالم للأندية 2025، وتبث ايضا مباراة نصف نهائي ونهائي كأس العالم للأندية التي تقام على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.

وجاء تردد ام بي سي مصر 2 hd كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: عالية الدقة (HD)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

تردد إم بي سي مصر 2 hd القناة الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية كأس العالم للأندية 2025
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان