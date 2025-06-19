تردد إم بي سي مصر 2 hd الناقلة لمباراة كأس العالم للأندية 2025
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القاهرة - مصراوي
ينتظر جمهور النادي الأهلي ونادي الهلال السعودي متابعة مباريات الفريق في بطولة كأس العالم للأندية 2025، وذلك في النسخة المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 15 يونيو الجاري حتى 13 يوليو القادم.
بعد حصول قنوات MBC السعودية على حقوق بث بعض المباريات في كأس العالم للأندية 2025، وتبث ايضا مباراة نصف نهائي ونهائي كأس العالم للأندية التي تقام على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.
وجاء تردد ام بي سي مصر 2 hd كالتالي:
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 11470
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 5/6
الجودة: عالية الدقة (HD)
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