تردد إم بي سي مصر 2 hd الناقلة لمباراة كأس العالم للأندية 2025

القاهرة - مصراوي

ينتظر جمهور النادي الأهلي ونادي الهلال السعودي متابعة مباريات الفريق في بطولة كأس العالم للأندية 2025، وذلك في النسخة المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 15 يونيو الجاري حتى 13 يوليو القادم.

بعد حصول قنوات MBC السعودية على حقوق بث بعض المباريات في كأس العالم للأندية 2025، وتبث ايضا مباراة نصف نهائي ونهائي كأس العالم للأندية التي تقام على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.

وجاء تردد ام بي سي مصر 2 hd كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: عالية الدقة (HD)