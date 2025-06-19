كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

بايرن ميونيخ

- -
04:00

بوكا جونيورز

كأس العالم للأندية

إنتر ميلان

- -
22:00

اوراوا ريد دياموندز

كأس العالم للأندية

لوس أنجلوس

0 1
01:00

الترجى الرياضي

جميع المباريات

إعلان

إنتر ميامي يفوز على بورتو بهدفين مقابل هدف في كأس العالم للأندية 2025

10:18 م الخميس 19 يونيو 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    احتفال ليونيل ميسي (1)
  • عرض 12 صورة
    هدف إنتر ميامي الثاني في مرمى بورتو (1)
  • عرض 12 صورة
    لحظة تسجيل ميسي الهدف الثاني لإنتر ميامي (1)
  • عرض 12 صورة
    احتفال اللاعبين بهدف التعادل لإنتر ميامي (1)
  • عرض 12 صورة
    ليونيل ميسي (1)
  • عرض 12 صورة
    مباراة بورتو وإنتر ميامي (1)
  • عرض 12 صورة
    احتفال ميسي بهدف في مرمى بورتو (1)
  • عرض 12 صورة
    ميسي أثناء تنفيذ الركلة الحرة، الذي أحرز منها الهدف الثاني لإنتر ميامي (1)
  • عرض 12 صورة
    ليونيل ميسي (1)
  • عرض 12 صورة
    بداية مباراة بورتو وإنتر ميامي (1)
  • عرض 12 صورة
    أومورديون صاحب الهدف الأول لبورتو (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

تمكن فريق إنتر ميامي الأمريكي من تحقيق الفوز على حساب نظيره بورتو البرتغالي، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وانطلقت صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية.

ويشارك بورتو البرتغالي وإنتر ميامي الأمريكي، في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية، رفقة كلا من: "الأهلي وبالميراس البرازيلي".

أبرز أحداث مباراة إنتر ميامي وبورتو في كاس العالم للأندية:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 7: حكم اللقاء يحتسب ركلة جزاء لصالح بورتو.

الدقيقة 8: أومورديون يسجل الهدف الأول لبورتو في مرمى إنتر ميامي، من ركلة جزاء.

الدقيقة 20: تسديدة قوية من لاعب إنتر ميامي تصدى لها حارس بورتو.

الدقيقة 26: مخالفة لصالح ميسي في منتصف الملعب.

الدقيقة 27: عرضية من ليونيل ميسي يمسكها حارس بورتو.

الدقيقة 43: تسديدة من لاعب بورتو يتصدى لها حارس إنتر ميامي.

الدقيقة 45: تسديدة قوية من لاعب بورتو ترتطم بالقائم الأيسر لحارس مرمى بالميراس.

الدقيقة 2+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 45: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 48: سيجوفيا يحرز هدف التعادل لإنتر ميامي في مرمى بورتو.

الدقيقة 53: ليونيل ميسي يسجل الهدف الثاني لفريق بالميراس في مرمى بورتو.

الدقيقة 73: عرضية من لاعب بورتو ولكنها تصل في يد حارس مرمى إنتر ميلان.

الدقيقة 75: عرضية خطيرة من لاعب بوترو ولكن حارس إنتر ميامي يخرج الكرة.

الدقيقة 79: تسديدة من لاعب بورتو ولكنها تصطدم بدفاع بورتو وتخرج إلى دربة ركنية.

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 7 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 2+90: تسديدة قوية من لاعب بورتو تصطدم بدفاع بورتو.

الدقيقة 7+90: نهاية المباراة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إنتر ميامي فريق بورتو وإنتر ميامي بث مباشر لمباراة بورتو وإنتر ميامي كأس العالم للأندية مونديال الأندية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تردد إم بي سي مصر 2 hd الناقلة لمباراة كأس العالم للأندية 2025

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

"مصراوي" يواصل تفوقه.. سارة أبو شادي تفوز بجائزة "True Story Award" العالمية عن تحقيق "الفخ الروسي"