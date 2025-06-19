كم عدد الحضور الجماهيري في مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي؟

كتب- محمد عبدالهادي:

سجلت مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي حضور جماهيري متوسط في بطولة كأس العالم للأندية التي تحتضنها أمريكا في الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو القادم.

وشهدت مواجهة الأهلي أمام بالميراس البرازيلي إقبالاً جماهيريًا قويًا، حيث حضر المباراة 35 ألف من أصل 82 ألف، أي أنه كان هناك 47 ألف كرسي فارغ في مدرجات ملعب ميتلايف

وخسر الأهلي بثنائية نظيفة من نظيره بالميراس البرتغالي، ليفشل للمباراة الثانية على التوالي في تحقيق الفوز بمونديال الأندية في نسخته الاستثنائية.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته القادمة مع بورتو البرتغالي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 24 يونيو الجاري على ملعب ميتلايف.

وستقام مباراة الأهلى وبورتو في تمام الساعة الرابعة فجراً بتوقيت القاهرة، على أن تذاع بشكل حصري عبر قناة إم بي سي مصر.