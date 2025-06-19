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"بعد الهزيمة من بالميراس".. ترتيب الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

10:11 م الخميس 19 يونيو 2025
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القاهرة - مصراوي:

تلقى النادي الأهلي هزيمته الأولى في النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية 2025، في مباراة بالميراس البرازيلي اليوم، بنتيجة هدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى.

وكان الأهلي استهل مشواره في البطولة بالتعادل السلبي دون أهداف أمام إنتر ميامي الأمريكي، في اللقاء الذي أقيم يوم الأحد الماضي على ملعب هارد روك بمدينة ميامي الأمريكية.

وتضم المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية، بجانب الأهلي كلًا من: "إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي".

جدول ترتيب المجموعة الأولى:

1- بالميراس - مباراتين - 4 نقاط

2- بورتو - مباراة واحدة - نقطة واحدة

3- أنتر ميامي - مباراة واحدة - نقطة واحدة

4- الأهلي - مباراتين - نقطة واحدة

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النادي الأهلي كأس العالم للأندية مباراة الاهلي وبالميراس كأس العالم للأندية 2025
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