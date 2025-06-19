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غياب نجم الأهلي عن مباراة بورتو في كأس العالم للأندية

09:52 م الخميس 19 يونيو 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    لقطات من الشوط الأول لمباراة الأهلي وبالميراس
  • عرض 11 صورة
    لقطات من الشوط الأول لمباراة الأهلي وبالميراس
  • عرض 11 صورة
    لقطات من الشوط الأول لمباراة الأهلي وبالميراس
  • عرض 11 صورة
    لقطات من الشوط الأول لمباراة الأهلي وبالميراس
  • عرض 11 صورة
    لقطات من الشوط الأول لمباراة الأهلي وبالميراس (
  • عرض 11 صورة
    لقطات من الشوط الأول لمباراة الأهلي وبالميراس
  • عرض 11 صورة
    لقطات من الشوط الأول لمباراة الأهلي وبالميراس (
  • عرض 11 صورة
    لقطات من الشوط الأول لمباراة الأهلي وبالميراس (
  • عرض 11 صورة
    لقطات من الشوط الأول لمباراة الأهلي وبالميراس
  • عرض 11 صورة
    لقطات من الشوط الأول لمباراة الأهلي وبالميراس (
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كتب- محمد عبدالهادي:

تلقي المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضربة موجعة بعد تأكد غياب نجم الفريق أمام بورتو البرتغالي.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع نظيره بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة من بطولة كأس العالم للأندية، الرابعة فجر يوم الثلاثاء المقبل الموافق 24 يونيو الجاري.

وبات من المقرر غياب اللاعب مروان عطية عن صفوف النادي الأهلي في لقاء بورتو البرتغالي، وذلك بعد حصوله علي الانذار الثاني في لقاء بالميراس البرازيلي، وبالتالي سيغيب عن اللقاء التالي.

وخسر الأهلي مع نظيره بالميراس البرازيلي بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الخميس، على ملعب ميتلايف بالجولة الثانية من مونديال الأندية.

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الأهلي وبالميراس مروان عطية الأهلي الأهلي وبورتو كأس العالم للأندية
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