فاوضه الزمالك.. الدحيل القطري يعلن تعاقده مع عادل بولبينة رسميًا

كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن نادي الدحيل القطري تعاقده رسميًا مع اللاعب الجزائري عادل بولبينة لمدة خمس سنوات، وذلك لتدعيم صفوفه في الميركاتو الصيفي الجاري استعدادا للموسم الجديد.

وكان عادل بولبينة على اعتاب الانضمام لصفوف الزمالك في الميركاتو الشتوي الأخير، ولكن الصفقة تعطلت بسبب الاختلاف علي المقابل المادي حسبما صرح رئيس بارادو الجزائري.

بيان نادي الدحيل القطري

توصلت إدارة نادي الدحيل إلى اتفاق مع الجزائري الشاب عادل بولبينة لاعب الجناح المهاجم بفريق أتلتيك بارادو يقضي بانضمامه لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بداية من الموسم المقبل.

إدارة الدحيل تمكنت من الفوز بخدمات الموهبة الجزائرية الشابة و هداف الدوري الجزائري عادل بولبينة رغم العديد من العروض التي لاحقت اللاعب عربيا وأوروبيا أيضا بعد المستوى اللافت الذي قدمه رفقة فريقه.

عادل بولبينة صاحب ال22 عاما لاعب فريق أتلتيك بارادو الجزائري تمكن من خطف الأضواء مبكرا رغم صغر سنه بعدما حافظ على صدارة هدافي الدوري الجزائري بالموسم الحالي برصيد 20 هدفا، بالإضافة لمشاركته مع منتخبات بلاده للشباب و منتخب المحليين.