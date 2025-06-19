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استئناف مباراة الأهلي وبالميراس بعد تحسن الأحوال الجوية

09:15 م الخميس 19 يونيو 2025

خلال مباراة الأهلي وبالميراس ’

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كتب- محمد عبدالهادي:

قرر حكم مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي، استئناف اللقاء بعد تحسن الأحوال الجوية، والذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية بكأس العالم للأندية.

وكانت المباراة قد توقفت في الدقيقة 48 من عمر اللقاء بسبب سوء الأحوال الجوية، ليقرر الحكم خروج اللاعبين من أرضية المباراة.

وبعد مرور قرابة الـ30 دقيقة، قرر حكم اللقاء استئناف اللقاء بعد تحسن الأحوال الجوية.

وكان الأهلي قد تأخر بهدفين امام بالميراس، بعد سجل وسام أبو علي هدفًا في مرماه بالدقيقة 28، ثم أضاف لوبيز الهدف الثاني في الدقيقة 59.

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