كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

بالميراس

2 0
19:00

الأهلي

كأس العالم للأندية

انتر ميامى

0 1
22:00

بورتو

جميع المباريات

إعلان

"بعد توقفها".. هل تستكمل مباراة الأهلي وبالميراس في مونديال الأندية؟

08:57 م الخميس 19 يونيو 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    توقف مباراة الأهلي وبالميراس بسبب العواصف
  • عرض 8 صورة
    توقف مباراة الأهلي وبالميراس بسبب العواصف
  • عرض 8 صورة
    توقف مباراة الأهلي وبالميراس بسبب العواصف
  • عرض 8 صورة
    توقف مباراة الأهلي وبالميراس بسبب العواصف
  • عرض 8 صورة
    توقف مباراة الأهلي وبالميراس بسبب العواصف
  • عرض 8 صورة
    توقف مباراة الأهلي وبالميراس بسبب العواصف
  • عرض 8 صورة
    توقف مباراة الأهلي وبالميراس بسبب العواصف
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

قرر الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور توقف مباراة الأهلي وبالميراس في مونديال الأندية عند الدقيقة 61 من عمر المباراة، عودة اللاعبين إلى أرضية الملعب، بسبب سوء الأحوال الجوية وتحذيرات بوجود عاصفة قادمة.

وطبقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم واللجنة المنظمة للبطولة، فإن المباراة يمكن استكمالها بعد 30 دقيقة حال تحسين الجو، يمكن أيضًا تأجيل المباراة إلى وقت لاحق من اليوم أو في أي يوم آخر، بنفس النتيجة التي توقفت عندها.

وكانت المباراة توقف، عند الدقيقة 61 من عمر المباراة، بتقدم فريق بالميراس البرازيلي، بنتيجة هدفين دون مقابل.

ويشارك المارد الأحمر في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية، رفقة كلا من: "إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي".

ويذكر أن التعادل السلبي دون أهداف، قد حسم نتيجة مباراة المارد الأحمر الماضية أمام إنتر يمامي الأمريكي، في الجولة الأولى بمونديال الأندية.

أقرأ أيضًا:

كأس العالم للأندية.. تغطية محدثة مباراة الأهلي وبالميراس (صور وفيديو)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي وبالميراس كأس العالم للأندية مونديال الأندية بطولة كأس العالم للأندية توقف مباراة الأهلي وبالميراس بسبب العواصف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
فيديو هدفي بالميراس في مرمى الأهلي بكأس العالم للأندية 2025

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان