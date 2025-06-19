"بعد توقفها".. هل تستكمل مباراة الأهلي وبالميراس في مونديال الأندية؟

قرر الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور توقف مباراة الأهلي وبالميراس في مونديال الأندية عند الدقيقة 61 من عمر المباراة، عودة اللاعبين إلى أرضية الملعب، بسبب سوء الأحوال الجوية وتحذيرات بوجود عاصفة قادمة.

وطبقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم واللجنة المنظمة للبطولة، فإن المباراة يمكن استكمالها بعد 30 دقيقة حال تحسين الجو، يمكن أيضًا تأجيل المباراة إلى وقت لاحق من اليوم أو في أي يوم آخر، بنفس النتيجة التي توقفت عندها.

وكانت المباراة توقف، عند الدقيقة 61 من عمر المباراة، بتقدم فريق بالميراس البرازيلي، بنتيجة هدفين دون مقابل.

ويشارك المارد الأحمر في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية، رفقة كلا من: "إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي".

ويذكر أن التعادل السلبي دون أهداف، قد حسم نتيجة مباراة المارد الأحمر الماضية أمام إنتر يمامي الأمريكي، في الجولة الأولى بمونديال الأندية.

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