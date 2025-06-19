كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

انتر ميامى

0 1
22:00

بورتو

كأس العالم للأندية

بالميراس

2 0
19:00

الأهلي

جميع المباريات

إعلان

8 صور ترصد أزمة مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية

08:53 م الخميس 19 يونيو 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    توقف مباراة الأهلي وبالميراس بسبب العواصف
  • عرض 8 صورة
    توقف مباراة الأهلي وبالميراس بسبب العواصف
  • عرض 8 صورة
    توقف مباراة الأهلي وبالميراس بسبب العواصف
  • عرض 8 صورة
    توقف مباراة الأهلي وبالميراس بسبب العواصف
  • عرض 8 صورة
    توقف مباراة الأهلي وبالميراس بسبب العواصف
  • عرض 8 صورة
    توقف مباراة الأهلي وبالميراس بسبب العواصف
  • عرض 8 صورة
    توقف مباراة الأهلي وبالميراس بسبب العواصف
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

توقفت مباراة النادي الأهلي أمام فريق بالميراس البرازيلي، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين حاليا، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبحلول الدقيقة 61 من عمر المباراة، قرر حكم المباراة الإنجليزي أنتوني تايلور توقف المباراة، عودة اللاعبين إلى أرضية الملعب، بسبب سوء الأحوال الجوية وتحذيرات بوجود عاصفة قادمة.

وأبلغ المذيع الداخلي للمباراة، كل المتواجدين داخل الملعب، بالدخول إلى الملعب من الداخل وكذلك طالب الجماهير بالاحتماء خلف أي ساتر بالملعب.

وتعد هذه المرة الثالثة على التوالي، التي تعرقل فيها الأحوال الجوية السيئة المباريات في بطولة كأس العالم للأندية، حيث تسببت فجر اليوم في توقف مباراة باتشوكا المكسيكي وريد بول سالزبورج النمساوي، بالإضافة إلى تأجيل انطلاق مباراة صن داونز وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي أمس.

ويشارك الأهلي في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية، رفقة كلا من: "إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

توقف مباراة الأهلي وبالميراس توقف مباراة الأهلي وبالميراس بسبب العواصف سوء الأحوال الجوية في مباراة الأهلي وبالميراس أزمة مباراة الأهلي وبالميراس كأس العالم للأندية 2025
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان