كتب - يوسف محمد:

توقفت مباراة النادي الأهلي أمام فريق بالميراس البرازيلي، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين حاليا، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبحلول الدقيقة 61 من عمر المباراة، قرر حكم المباراة الإنجليزي أنتوني تايلور توقف المباراة، عودة اللاعبين إلى أرضية الملعب، بسبب سوء الأحوال الجوية وتحذيرات بوجود عاصفة قادمة.

وأبلغ المذيع الداخلي للمباراة، كل المتواجدين داخل الملعب، بالدخول إلى الملعب من الداخل وكذلك طالب الجماهير بالاحتماء خلف أي ساتر بالملعب.

وتعد هذه المرة الثالثة على التوالي، التي تعرقل فيها الأحوال الجوية السيئة المباريات في بطولة كأس العالم للأندية، حيث تسببت فجر اليوم في توقف مباراة باتشوكا المكسيكي وريد بول سالزبورج النمساوي، بالإضافة إلى تأجيل انطلاق مباراة صن داونز وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي أمس.

ويشارك الأهلي في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية، رفقة كلا من: "إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي".