كأس العالم للأندية 2025

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20 صورة ترصد أزمات توقف 3 مباريات في كأس العالم للأندية بسبب الأحوال الجوية

08:52 م الخميس 19 يونيو 2025
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    ملاعب كأس العالم للأندية
  • عرض 24 صورة
    ملاعب كأس العالم للأندية
  • عرض 24 صورة
    ملاعب كأس العالم للأندية
  • عرض 24 صورة
    توقف مباراة الأهلي وبالميراس بسبب العواصف
  • عرض 24 صورة
    توقف مباراة الأهلي وبالميراس بسبب العواصف
  • عرض 24 صورة
    توقف مباراة الأهلي وبالميراس بسبب العواصف
  • عرض 24 صورة
    ملاعب كأس العالم للأندية
  • عرض 24 صورة
    ملاعب كأس العالم للأندية
  • عرض 24 صورة
    توقف مباراة الأهلي وبالميراس بسبب العواصف
  • عرض 24 صورة
    توقف مباراة الأهلي وبالميراس بسبب العواصف
  • عرض 24 صورة
    توقف مباراة الأهلي وبالميراس بسبب العواصف
  • عرض 24 صورة
    توقف مباراة الأهلي وبالميراس بسبب العواصف
  • عرض 24 صورة
    توقف مباراة الأهلي وبالميراس بسبب العواصف
  • عرض 24 صورة
    ملعب مباراة سالزبورج وباتشوكا (4) (1)
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    ملعب مباراة سالزبورج وباتشوكا (7) (1)
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    ملعب مباراة سالزبورج وباتشوكا (10) (1)
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    ملعب مباراة سالزبورج وباتشوكا (5) (1)
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    ملعب مباراة سالزبورج وباتشوكا (9) (1)
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    ملعب مباراة سالزبورج وباتشوكا (3) (1)
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    ملعب مباراة سالزبورج وباتشوكا (8) (1)
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    ملعب مباراة سالزبورج وباتشوكا (6) (1)
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    ملعب مباراة سالزبورج وباتشوكا (2) (1)
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    ملعب مباراة سالزبورج وباتشوكا (11) (1)
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كتب- محمد عبدالهادي:

تشهد بطولة كأس العالم للأندية في نسختها الاستثنائية التي تحتضنها أمريكا، ظاهرة توقف المباريات بسبب التقلبات الجوية خلال المباريات.

ويأتي ذلك بعد تعليق مباراة الأهلي المقامة حاليًا علي ملعب ميتلايف، أمام نظيره بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية.

وتعد هذه هي المرة الثالثة في البطولة التي يتم فيها إيقاف المباريات وخروج اللاعبين بسبب سوء الأحوال الجوية.

حيث سبق وأن تم تأجيل مباراة صن داونز الجنوب افريقي مع نظيره أولسان الكوري، في اللقاء الذي فاز فيه أبناء القارة السمراء بهدف نظيف.

كما توقفت مباراة باتشوكا المكسيكي ونظيره سالزبورج في الجولة الأولى من مباريات كأس العالم للأندية بسبب العاصفة الرعدية.

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الأهلي وبالميراس كأس العالم للأندية ملاعب كأس العالم للأندية الأهلي
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