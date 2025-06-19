كتب - يوسف محمد:

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حاليا نظيره بالميراس البرازيلي، في إطار منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

وشهدت مباراة النادي الأهلي أمام فريق بالميراس البرازيلي، تواجد الممثل المصري المصري باسم يوسف، في مدرجات ملعب ميتلايف المقام عليه المباراة حاليا.

ونشر يوسف فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، خلال تواجده داخل مدرجات ستاد "ميتلايف"، لمتابعة مباراة الأهلي وبالميراس وسط جماهير الأهلي.

ويشارك النادي الأهلي في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية، رفقة كلا من: "إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي".

ويسعى المارد الأحمر لتحقيق فوزه الأول في النسخة الحالية ببطولة كأس العالم للأندية، بعدما حسم التعادل السلبي دون أهداف نتيجة مباراته في الجولة الأولى أمام إنتر ميامي الأمريكي.

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