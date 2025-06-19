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بحضور هاني أبو ريدة.. الأهلي وبالميراس يتبادلان الدروع التذكارية

07:44 م الخميس 19 يونيو 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    خالد مرتجي
  • عرض 7 صورة
    خالد مرتجي ومسؤولي بالميراس
  • عرض 7 صورة
    خالد مرتجي ومسؤولي بالميراس
  • عرض 7 صورة
    خالد مرتجي ومسؤولي بالميراس
  • عرض 7 صورة
    خالد مرتجي ومسؤولي بالميراس
  • عرض 7 صورة
    خالد مرتجي ومسؤولي بالميراس
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كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت الأجواء التي سبقت انطلاق مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي، التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من مونديال الأندية، لحظات من الود المتبادل بين مسؤولي الفريقين.

حيث تبادل خالد مرتجي، رئيس بعثة النادي الأهلي، الدروع التذكارية مع ممثلي نادي بالميراس، في حضور هاني أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي ورئيس اتحاد الكرة المصري.

وتأتي هذه اللفتة في إطار العلاقات الطيبة التي تجمع بين الأندية المشاركة في النسخة الاستثنائية من بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان الفريقان قد دخلا اللقاء بحثًا عن أول انتصار لهما في البطولة، بعد أن تعادل كل منهما في الجولة الأولى: حيث انتهت مباراة الأهلي أمام إنتر ميامي الأمريكي بالتعادل السلبي، وهي نفس النتيجة التي حسمت مواجهة بالميراس أمام بورتو البرتغالي.

تشكيل الأهلي أمام بالميراس:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، أشرف داري، ياسر إبراهيم ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي ومحمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه ووسام أبو علي.

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خالد مرتجي ومسؤولي بالميراس خالد مرتجي بالميراس الأهلي وبالميراس كأس العالم للأندية
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