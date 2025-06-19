كأس العالم للأندية.. تغطية محدثة مباراة الأهلي وبالميراس (صور وفيديو)

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره بالميراس البرازيلي اليوم، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويشارك الأهلي في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية، رفقة كلا من: "إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي".

ويسعى المارد الأحمر لتحقيق فوزه الأول في مونديال الأندية 2025 اليوم، بعدما حسم التعادل السلبي دون أهداف نتيجة المباراة الافتتاحية للفريق أمام إنتر ميامي، يوم الأحد الماضي الموافق 19 يونيو الجاري.

"مكافأة ضخمة".. ماذا ينتظر الأهلي حال الفوز على بالميراس في كأس العالم للأندية؟

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره بالميراس البرازيلي اليوم، في إطار منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

بعثة الأهلي تصل ملعب ميتلايف لمواجهة بالميراس في كأس العالم للأندية

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ملعب "ميتلايف"، الذي سيستضيف مباراة المارد الأحمر أمام بالميراس البرازيلي اليوم، في بطولة كأس العالم للأندية 2025. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

تشكيل بالميراس الرسمي أمام الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

أعلن البرتغالي أبيل فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بالميراس البرازيلي، التشكيلة الأساسية التي ستخوض مواجهة الأهلي المصري، مساء الخميس، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية 2025. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

نجم طائرة الأهلي في أمريكا لدعم الفريق أمام بالميراس بكأس العالم للأندية

حرص أحمد صلاح لاعب فريق الطائرة السابق بالنادي الأهلي ولاعب السويحلي الليبي الحالي، على السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لدعم المارد الأحمر خلال مباراته اليوم أمام بالميراس البرازيلي بمونديال الأندية. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"ثلاثي هجومي".. مفاجأة في تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة بالميراس بكأس العالم للأندية

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة بالميراس البرازيلي، في بطولة كأس العالم للأندية. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"الأجواء صعبة جدا والأهلي مش متعود".. تعليق ناري من بركات قبل مواجهة بالميراس

كشف محمد بركات نجم الأهلي السابق، صعوبة الأجواء، على النادي الأهلي قبل مواجهة بالميراس، في بطولة كأس العالم للأندية. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"بشكل استثنائي".. طلب من قناة الأهلي قبل مواجهة بالميراس ورد عاجل

قدمت قناة النادي الأهلي، طلبا للمجلس الأعلى للإعلام، قبل مواجهة بالميراس البرازيلي في بطولة كأس العالم للأندية. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)