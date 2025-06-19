يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره بالميراس البرازيلي اليوم، في إطار منافسات كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى بمونديال الأندية.

ويدخل الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، أشرف داري، ياسر إبراهيم ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي ومحمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه ووسام أبو علي.

أبرز أحداث مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 6: رأسية من وسام أبو علي، تخرج أعلى المرمى.

الدقيقة 10: عرضية من محمود تريزيجه أخرجها دفاع فريق بالميراس.

الدقيقة 13: تسديدة من وسام أبو علي ولكنها تصطدم بدفاع فريق بالميراس.

الدقيقة 18: عرضية من لاعب بالميراس، يتصدى لها محمد الشناوي.

الدقيقة 19: فرصة خطيرة لبالميراس، بعد تسديدة قوية من ستيفاو لكنها تمر بجوار القائم.

الدقيقة 25: توقف المباراة لعلاج إصابة وسام أبو علي.

الدقيقة 30: حكم المباراة يوقف اللقاء، لتناول اللاعبي العصائر والمشوربات.

الدقيقة 37: حكم المباراة يشهر بطاقة حمراء في وجه لاعب بالميراس، لكن يتم إلغاء القرار بعد الرجوع لتقنية الفار.

الدقيقة 42: فرصة خطيرة للنادي الأهلي، بعد تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء ولكنها ترتطم بالدفاع فريق بالميراس.

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 6 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 6+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 48: وسام أبو علي يحرز الهدف الأول لبالميراس بالخطأ في مرمى فريقه.

الدقيقة 59: لوبيز يسجل الهدف الثاني لفريق بالميراس في مرمى الأهلي.

الدقيقة 61: توقف المباراة، بسبب احتمالية وجود عاصفة رعدية قادمة.