كتب - يوسف محمد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره بالميراس البرازيلي اليوم، في إطار منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "ميتلايف"، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية.

وحال تمكن المارد الأحمر، من تحقيق الفوز على حساب نظيره فريق بالميراس البرازيلي اليوم، سترتفع حظوظه بشكل كبير للصعود إلى الدور المقبل من البطولة.

وينتظر النادي الأهلي حال الفوز في مباراة اليوم وضمان الصعود إلى الدور المقبل من البطولة، الحصول على مبالغ مالية ضخمة يصل مجموعها إلى 9.5 مليون دولار، بواقع مبلغ 2 مليون دولار مكافأة الفوز بالمباراة، بالإضافة إلى 7.5 مليون دولار مكافأة الصعود إلى دور الـ 16 من البطولة.

وكان التعادل السلبي دون أهداف، حسم نتيجة مباراة المارد الأحمر أمام نظيره إنتر ميامي الأمريكي في الجولة الأولى بمونديال الأندية، فيما حسم التعادل السلبي أيضا نتيجة المباراة الأخرى والتي جمعت بين بورتو وبالميراس.

ويتواجد النادي الأهلي في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، رفقة كلا من: "إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي".

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