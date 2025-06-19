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بعد ختام الجولة الأولى.. ما هي أكثر المباريات حضورًا للجماهير في كأس العالم للأندية؟

06:32 م الخميس 19 يونيو 2025
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    جماهير بالميراس في كأس العالم للأندية_2
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    جماهير بالميراس_3
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    جماهير الأهلي من ولاية نيوجيرسي قبل مباراة بالميراس
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    جماهير الوداد المغربي
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    حماس قوي من جماهير الوداد أمام مانشستر سيتي
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    جماهير الوداد المغربي في مباراة مان سيتي
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    جماهير الوداد تشعل المدرجات في مباراة فريقها أمام مان سيتي
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    الحضور الجماهيري في مباراة الوداد ومان سيتي
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    جماهير الوداد في شوار أمريكا
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    جماهير الوداد داخل المدرجات
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    جماهير الوداد المغربي في المدرجات لتابعة مباراة الفريق أمام مان سيتي بكأس العالم (4) (1)
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    جماهير الوداد المغربي في المدرجات لتابعة مباراة الفريق أمام مان سيتي بكأس العالم (1) (1)
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    جماهير الوداد المغربي في المدرجات لتابعة مباراة الفريق أمام مان سيتي بكأس العالم (3) (1)
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    جماهير الوداد المغربي في المدرجات لتابعة مباراة الفريق أمام مان سيتي بكأس العالم (2) (1)
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    جماهير الوداد المغربي في المدرجات لتابعة مباراة الفريق أمام مان سيتي بكأس العالم (6) (1)
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    جماهير بوكا جونيورز (11) (1)
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    جماهير بوكا جونيورز (8) (1)
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    جماهير بوكا جونيورز (1) (2)
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    جماهير بوكا جونيورز (12) (2)
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    جماهير بوكا جونيورز (11) (1)
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    جماهير بوكا جونيورز (11) (2)
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    جماهير بوكا جونيورز (13) (2)
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كتب- محمد عبدالهادي:

أسدل الستار صباح الخميس على منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية 2025، في نسختها الاستثنائية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 13 يوليو المقبل.

وشهدت الجولة الأولى تباينًا ملحوظًا في نسب الحضور الجماهيري، حيث امتلأت مدرجات بعض المباريات بالجماهير، في حين أقيمت مواجهات أخرى أمام مدرجات شبه خالية.

وفيما يلي أبرز المباريات من حيث الحضور الجماهيري خلال الجولة الأولى:

أكثر المباريات حضورًا في كأس العالم للأندية:

1. باريس سان جيرمان × أتلتيكو مدريد – حضرها 80,619 مشجعًا، لتتصدّر قائمة أعلى المباريات من حيث الحضور الجماهيري.

2. الهلال السعودي × ريال مدريد – سجلت المباراة 62,415 متفرجًا.

3. إنتر ميامي × الأهلي المصري – تابعها من المدرجات 60,927 مشجعًا.

أقل المباريات حضورًا في مونديال الأندية:

1. ماميلودي صن داونز × أولسان هيونداي – لم يتجاوز الحضور 3,412 مشجعًا.

2. ريد بول سالزبورج × باتشوكا – بلغ عدد الحضور 5,282 متفرجًا.

3. ريفر بليت × أوراوا ريد دايموندز – حضرها 11,974 مشجعًا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

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