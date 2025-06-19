بعثة الأهلي تصل ملعب ميتلايف لمواجهة بالميراس في كأس العالم للأندية

كتب - يوسف محمد:

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ملعب "ميتلايف"، الذي سيستضيف مباراة المارد الأحمر أمام بالميراس البرازيلي اليوم، في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي أمام نظيره بالميراس اليوم، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "ميتلايف"، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى بمونديال الأندية.

وحرص الإسباني خوسيه ريبيرو والمدير الفني للنادي الأهلي، على عقد محاضرة فنية مع لاعبي الفريق، قبل التوجه إلى ملعب المباراة للحديث عن بعض الجوانب الفنية والخططية، بالإضافة إلى مراجعة طريقة اللعب.

ويشارك الأهلي في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية، رفقة كلا من: "إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي".

وكان التعادل السلبي دون أهداف، حسم نتيجة مباراة الجولة الأولى للأهلي أمام إنتر ميامي الأمريكي، في اللقاء الذي جمع بينهما يوم الأحد الماضي، على ملعب "هارد روك" بمدينة ميامي الأمريكية.

ويذكر أن الجولة الأولى من هذه المجموعة لم تشهد أي فوز، حيث حسم التعادل السلبي نتيجة المباراة الأخرى في المجموعة ذاتها، التي جمعت بين بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

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